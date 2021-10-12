Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz' - Haberler
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Çavuşoğlu: "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açıklamaları Çavuşoğlu: "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açıklamaları Çavuşoğlu:

"Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi (3)

Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz

Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz

Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz

Çavuşoğlu: Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz

Çavuşoğlu:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz' - Haberler
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