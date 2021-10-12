Çavuşoğlu: "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açıklamaları Çavuşoğlu: "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açıklamaları Çavuşoğlu:
"Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi (3)