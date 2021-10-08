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Çavuşoğlu, Lviv'de Türk ve Ukraynalı iş adamlarıyla bir araya geldi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Çavuşoğlu, Lviv'de Türk ve Ukraynalı iş adamlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv şehrinde Türk ve Ukraynalı iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv şehrinde Türk ve Ukraynalı iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Lviv şehrinde Türk ve Ukraynalı iş dünyasının temsilcileriyle görüştü.

Çavuşoğlu, bu sene iki ülke arasında toplam ticaret hacminin 6 milyar doları geçeceğine inandıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, 253 temsilcilikle diplomatik ağ olarak Türkiye'nin dünyada 5. olduğunu kaydetti.

Diplomatik ağın yanı sıra Türk iş insanlarının da Türkiye'yi yurtdışında çok iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da yatırım yapan ve önemli projeler üstlenen Türk firmalarının olduğunu, bunun Ukrayna'nın potansiyelinin göstergesi ve güveninin de bir yansıması olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, iş dünyasının sorunlarını da Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü belirterek "Siyasetçiler olarak işimiz sorunları çözmek ve iş insanımızın önünü açmaktır." diye konuştu.

Program sonunda Türk ve Ukraynalı iş dünyasının temsilcileri de değerlendirmelerde bulundu ve sorunlarını aktardı.

Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'nı ziyaret etti

Ziyaret kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 2014 Meydan olaylarında hayatını kaybedenlere adanan Cennet Bölüğü Anıtı'nı ziyaret etti.

Lviv'de başkonsolosluk açılacak

Öte yandan Türkiye, Ukrayna'nın Lviv şehrinde başkonsolosluk açacak. Bakan Çavuşoğlu, Lviv Ulusal İvan Franko Üniversitesinde katıldığı panelde, Lviv'de başkonsolosluk açmaya karar verdiklerini duyurdu.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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