Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı...
Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren Deaş gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet