Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde çatı temizliği yaparken bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan düşen Kadir Yörgün (70) hayatını kaybetti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde çatı temizliği yaparken bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan düşen Kadir Yörgün (70) hayatını kaybetti.

Olay, Tepecik Mahallesi Yasemin sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun ardından ailesi ile birlikte yaşadığı evin çatısını kontrol etmek ve temizlemek için çatıya çıkan Kadir Yörgün bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan aşağıya düştü. Başını beton zemine çarpan Yörgün ağır yaralandı. Olayı gören ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yörgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Amelia Hamlin Alişan
Spor Sergio Perez Alişan Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Şahap Kavcıoğlu Kerem Aktürkoğlu Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:11:08. #1.17#