Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti Uşak'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

UŞAK (İHA) - Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Merkez'de Atatürk Mahallesi 6.Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre çatı ustası Emin Özcan (61), yapımı devam eden 5 katlı apartmanda çatı çalışması yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dengesi kaybetti. Dengesi kaybolan Özcan, çatıdan yere düştü. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Özcan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çatıdan düşen çatı işçi hayatını kaybetti - Haberler
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