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Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip beton zemine düşen 76 yaşındaki Dursun Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip beton zemine düşen 76 yaşındaki Dursun Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında oğluyla birlikte tamirat yapan Dursun Durmuş (76) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun Durmuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi, kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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