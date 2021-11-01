BURSA (İHA) - - Çatıda Kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu

BURSA - Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran çocuk, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.