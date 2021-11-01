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Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü.

BURSA (İHA) - - Çatıda Kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu

BURSA - Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran çocuk, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu

Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu

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Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

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