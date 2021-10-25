ÇATALCA'MIZ YENİ KAYMAKAMLIK BİNASINA KAVUŞUYOR

Çatalca'mızda ilçemize önemli projeler ve hizmetler kazandırmak için, çalışma temposu ve sonuç odaklı çalışmalarıyla ilçemizde siyasi görüşü ne olursa olsun taraflı-tarafsız her yaştan Çatalca halkımızın takdirini ve güvenini kazanan Başkanımız Mesut ÜNER'den yine yeni hizmet projesiyle açılışı ilgili müjde geldi.

Başkanımız Mesut ÜNER'in göreve geldiği ilk aylarda yıkımı gerçekleşen Kaymakamlık hizmet binası yerine yine aynı alanda muhteşem bir yeni Kaymakamlık hizmet binası yapı gerçekleşti ve açılış için geri sayım başladı. Yapımı tamamlanan yeni Kaymakamlık hizmet binasını ziyaret eden Başkanımız Mesut ÜNER'in, ziyaret sırasındaki heyecanı, mutluluğu ve sevinci görülmeye değerdi.

Yeni Kaymakamlık binası açılışı öncesi yerinde denetimler sonucu açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ÇATALCA'MIZA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DURMAKSIZIN DEVAM EDİYORUZ YENİ KAYMAKAMLIK BİNAMIZ İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞTI. Doğup büyüdüğüm topraklara Çatalca'mıza önemli hizmetler kazandırmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Göreve gelir gelmez girişimlerimizle ilçemize kazandırmaktan büyük bir gurur duyduğumuz Kaymakamlık binamızın açılışına artık çok az kaldı. Birçok kamu hizmetini karşılayacak yeni Kaymakamlık binamız sekiz kat ve 7504, 8 m2 aladan oluşuyor. 1600 m2otoparkında olacağı yeni Kaymakamlık binamızın sizlere hizmet vermek üzere açılışını yapmak için artık gün sayıyoruz. Yeni Kaymakamlık hizmet binamız, Millet Bahçesi, Kapalı Katlı Otopark, Cumhuriyet Meydanımız ve Yapımına Yeni Başladığımız Ticaret Merkezimizle birlikte ilçe merkezimize adeta görsel bir hizmet şöleni sunarak değer katacak. Hayırlı olsun. " dedi.

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