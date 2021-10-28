ÇATALCA GENÇLİĞİMİZ BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER İLE ATA'MIZI ZİYARET ETTİ

Çatalca'mıza hizmet yolunda ilçemize kazandığı mega projelerinin yanı sıra, ilçe halkımızla özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle kurduğu gönül köprüleriyle de Çatalca'mızda gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut ÜNER, Cumhuriyetimizin 98. Yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı programlarla yine büyük takdir ve alkış aldı.

Başkanımız Mesut ÜNER Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hazırlıklarına günler öncesinden Kültür İşlerinden Sorumlu Meclis Üyemiz Tuba UZUN ve Çatalca Belediyesi Kültür Etkinlikleri Müdürlüğümüzle birlikte yoğun bir tempo ile başladı. Etkinlik programlarımız kapsamında, gençlerimizin Anıtkabir ziyareti en çok alkışı alan etkinlik programımız oldu. Anıtkabir'e gidecek gençlerimize Ata'mız imzalı kaşkol ve kazak hazırladık. Nüfusu 74. 975 olan Çatalca'mızda tam 11 otobüs ve 500 genç Başkanımız Mesut ÜNER ile Anıtkabir ziyareti yapmanın sevincini ve huzurunu yaşadı. ATATÜRK'ün huzuruna 262 m. uzunluğundaki 24 aslan heykelinin bulunduğu Aslanlı yoldan Başkanımız Mesut ÜNER ve Çatalca gençliğimiz büyük bir gururla yürüdü. Gerçekleşen yürüyüşün ardından Başkanımız Mesut ÜNER ve Çatalca Gençliğimiz Ata'mızın mozolesine çelenk sunduktan sonra Anıtkabir'de günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Gençlerimizin ziyaret programı boyunca Başkanımız Mesut ÜNER'e yoğun ilgi, alaka ve sevgisini gösterirken, bu kıymetli program için teşekkürlerini sundular. Ayrıca gençlerin Başkan Mesut ÜNER'le yoğun birebir fotoğraf çektirdiği dikkat çekti.

Çatalca gençliğimiz ile Anıtkabir programının ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılında Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Anıtkabir'deki manevi huzurunda yarınlarımızın teminatı Çatalca gençliğiyle ziyaret ederek, Ata'mıza var olan sonsuz bağımızı ifade ettik. Ata'mızın "Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. " sözünü asla unutmayacağız ve hayatımız boyunca rehber edineceğiz. Ata'm izindeyiz. " dedi.

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