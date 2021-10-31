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Çatalca'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Çatalca'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan G.'nin kullandığı 34 AEB 283 plakalı otomobil, Oktay M. idaresindeki 59 ACA 099 plakalı hafif ticari araçla Münif Sevi Caddesi ile Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Oktay M.'nin kullandığı araç, savrularak yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve Oktay M. idaresindeki araçta bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar, iş makinası ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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