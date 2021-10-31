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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı Çatalca'da kavşaktan geçmek isteyen çip ile hafif ticari araç çarpıştı.

İSTANBUL (İHA) - Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

İSTANBUL - Çatalca'da kavşaktan geçmek isteyen çip ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.45 sıralarında Çatalca Münif Sevi Caddesi ve Şair Necmettin Halil Onan Bulvarının kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgilere gör, Gökay G. kontrolündeki 34 AEB 283 plakalı cip ile Oktay M. kontrolündeki 34 ACA 099 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönmek istedikleri esnada birbirlerini fark etmeyerek çarpıştılar. Kazanın etkisi ile hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panolarına çarptı. Olayda hafif ticari araçta bulunan iki kişi ve cip sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce çipe sonra reklam panosuna çarptı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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