ÇATALCA ÇAKIL MAHALLEMİZDE GECE KARANLIĞINDA GÜNDÜZ KONFORU

Çatalca'mızın her alanda büyümesi ve gelişmesi için makamdan değil, sahadan çalışma prensibinden asla taviz vermeyen Başkanımız Mesut ÜNER, bu anlamda geçtiğimiz haftalarda Çakıl mahallemizde yerinde denetimler gerçekleştirmişti.

Başkanımız Mesut ÜNER'in Çakıl mahallemizde yaptığı en son yerinde denetimleri sonrası, beraberindeki çalışma ekibine aydınlatma çalışmaları yapılması için talimat vermişti. Başkanımız Mesut ÜNER'in bu talimat sonrası hemen harekete geçen Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hemen harekete geçerek, kendilerine verilen talimatı yerine getirdiler ve Çakıl Mahallemizin aydınlanmasını sağladılar.

Çakıl Mahallemizde yapılan aydınlatma çalışmaları sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çakıl Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz ışıklandırma çalışmalarımızla, mahalle halkımıza adeta gece karanlığında gündüz konforu sağladık. Dünya şehri İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca'mızda bütüncül hizmet çalışma prensibimizden asla taviz vermeden çalışmalarımıza gece-gündüz demeden devam edeceğiz. Çakıl Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun. " dedi.

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