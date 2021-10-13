Çataklı: 'Her faaliyet afet anında bizi daha az yoracak, daha az kayıplara yol açacak aşamaya getirir' - Haberler
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Çataklı: "Her faaliyet afet anında bizi daha az yoracak, daha az kayıplara yol açacak aşamaya getirir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afetler konusunda yapılan her faaliyetin ülkeyi daha az kayıplara yol açacak aşamaya getirdiğini belirterek, "Bu çalışmaları önemsediğimizi, bunlardan ders çıkarttığımızı, bize kılavuzluk ettiğini, yol gösterdiğini tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afetler konusunda yapılan her faaliyetin ülkeyi daha az kayıplara yol açacak aşamaya getirdiğini belirterek, "Bu çalışmaları önemsediğimizi, bunlardan ders çıkarttığımızı, bize kılavuzluk ettiğini, yol gösterdiğini tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu bugün başladı. Türkiye'de heyelan riskini azaltacak çalışmaların tartışılacağı sempozyumun açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Küçücük alanları artık milyonlarca insan paylaşmak zorunda kalıyor. Aslında bir anlamda afet alanlarını da daha fazla insan paylaşıyor. Dolayısıyla afet sayısının, afetselliğin arttığı bir dünyada afetin etki alanının da yükseldiği, afetten etkilenen insan sayısının arttığı, afetin verdiği maddi zararın da yine arttığı bir dünya tablosuyla maalesef karşı karşıyayız" diye konuştu.

"1999 DEPREMİNİ BİZ HEP BİR MİLAT OLARAK KABUL EDİYORUZ"

1999 depreminden sonra Türkiye'nin ciddi bir yapılanma ve stratejik bir bakışa sahip olduğunu belirten Çataklı, "1999 depremini biz hep bir milat olarak kabul ediyoruz. Bütün çalışmalarımızda referans noktası olarak alıyoruz. Hem o acıları diri tutmak hem de bunu bir milat alıp üzerine o günden bugüne ne koyduğumuzun çetelesini tutmak. 1999 depreminden sonra Türkiye olarak hem ciddi bir yapılanmaya hem de bir stratejik bakışa sahip olduk. Kentsel dönüşüm projeleri üretmek, Türkiye'de bir afet yönetim kapasitesi üretmek, bunu bir kurum çatısı altında yönetmek, bu kapsamda AFAD Başkanlığı kuruldu" ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞMALARI ÖNEMSEDİĞİMİZİ, BUNLARDAN DERS ÇIKARTTIĞIMIZI HATIRLATMAK İSTİYORUM"

ÇATAKLI, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Yaptığımız bu tür her faaliyet afet anında bizi daha az yoracak, daha az kayıplara yol açacak aşamaya getirir. İşte bu sebeple bugün bu programa katılan, katkı veren, destek veren bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı içten teşekkür ediyorum. Burada konuşulan her şeyi dikkatle izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bu çalışmaları önemsediğimizi, bunlardan ders çıkarttığımızı, bize kılavuzluk ettiğini, yol gösterdiğini tekrar hatırlatmak istiyorum."

AFAD tarafından düzenlenen 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu'nda AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Tolga Görüm de birer konuşma yaptı.

(Ali Nargüner - Sadettin Aliusta/İHA)

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