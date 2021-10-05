Çataklı: 'Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar' - Haberler
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Çataklı: "Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Çataklı: Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar

Çataklı: Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar

Çataklı: Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar

Çataklı:
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çataklı: 'Sabah saatleri itibarıyla Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'na arkadaşlarımız başladılar' - Haberler
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