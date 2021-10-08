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Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Çat ilçesinde hazırlanan "Lavanta Tarlası" projesiyle ekimi yapılan lavantaların hasadı yapıldı.

Çat ilçesinde hazırlanan "Lavanta Tarlası" projesiyle ekimi yapılan lavantaların hasadı yapıldı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, yaptığı açıklamada, projenin bölge çiftçisinin farklı ürünlere yönelmesi amacıyla hazırlandığı ifade etti.

Lavantaların oluşturduğu görsel güzelliğin de giderek arttığını belirten Yaşar, "Tarlamızda yetiştirdiğimiz lavantalar 2 yıllık ve önümüzde ki sene tarlalarımızın görselliği daha güzel olacak. Gelecek yıl lavanta tarlalarımızdan daha fazla verim alacağız. Verimden ve ilgiden oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İlçemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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