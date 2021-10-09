Casus yazılım Pegasus'un İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı öne sürüldü - Haberler
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Casus yazılım Pegasus'un İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı öne sürüldü

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Casus yazılım Pegasus'un İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı öne sürüldü

İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımın artık İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı iddia edildi.

İsrail merkezli Nso Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımın artık İngiltere numaralarına karşı kullanılamadığı iddia edildi.

Guardian gazetesinin isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haber de, NSO Group'un, müşteri ülkelerin yazılımı İngiltere'nin uluslararası telefon kodu olan 44'lü numaralara karşı kullanmasını engelleyen bir değişikliğe gittiği belirtildi.

Haber de, şirkete yakın bir kaynağın, "Pegasus sistemini tüm müşterilerimize tamamen kapattık. Gece yarısı hiçbir müşterimizin İngiltere numaraları üzerinde çalışamayacağına dair hızlı bir güncelleme yayınladık." dediği aktarıldı.

Kararın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğinin belirlenmesi üzerine ağustos ayında alındığı kaydedildi.

Pegasus casus yazılımı, terör ve organize suç örgütlerine karşı kullanılmak üzere devletlere satılıyor. Yazılım, bir kişinin telefonunun kontrolünü gizlice ele geçirme, kişisel verileri çalma veya ses kaydetme özelliğine sahip. Yazılım, hedef kişinin herhangi bir uygulama kurmasına veya bağlantıya erişim sağlamasına gerek kalmadan telefona sadece bir kısa mesaj göndererek kullanılabiliyor.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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