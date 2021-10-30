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Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

BURSA'da Şenol B. (57), kendisinden izinsiz çarşıya gittiği gerekçesiyle eşi Kamile B.'yi (42) bıçaklayarak yaraladı.

BURSA'da Şenol B. (57), kendisinden izinsiz çarşıya gittiği gerekçesiyle eşi Kamile B.'yi (42) bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kamile B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şenol B. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin öğle saatlerinde kendisinden izinsiz çarşıya gittiğini duyan Şenol B., Kamile B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamile B., ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamile B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheli Şenol B.'yi gözaltına aldı.


Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

Çarşıya izinsiz giden eşini bıçakladı

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