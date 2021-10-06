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Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinin otopark sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı mekanik katlı otopark ile çözülüyor.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinin otopark sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı mekanik katlı otopark ile çözülüyor.

İlçenin Doğu Yakası'na kazandırılan otopark inşaatının yüzde 61'i bitti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 23 milyon 262 bin 550 TL'ye mal olacak 214 araç kapasiteli otoparkın Mayıs 2022'de hizmete gireceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesinde inşa ettiği Doğu Yaka Mekanik Katlı Otoparkı'nda çalışmalar sürüyor. Otopark sıkıntısına çözüm olacak dev projenin inşaatının yüzde 61'i bitti. Projede mevcut 144 adet donatılı fore kazığın tamamının yapıldığı, tüm betonarme imalatlarının bitirildiği ve şu anda mekanik otopark çelik montajının devam ettiği belirtildi.

23 milyonluk yatırım

Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda inşaatı süren iki katlı mekanik sistem otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bindirilerek sahiplerinin önüne getirilecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL'ye mal olan projenin son teknoloji ürünü olduğunu söyledi.

Güvenli otopark sistemi

"Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri hızla devam ettirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, projelerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Çarşamba'da 214 aracın park edebileceği toplam iç kat sayısı 7 ama betonarme olarak 3 katlı bir mekanik otoparkı Çarşamba'ya kazandırıyoruz. Katlı otoparkımız Çarşamba'daki insanlarımıza önemli bir hizmet verecek. Bu otoparkın en büyük özelliği en güvenli otopark sistemine sahip olmasıdır. Teknolojik yazılım sistemi ile çalışan bu otoparkta, vatandaş arabasını getirecek ve asansörün haznesine koyacak. Düğmeye bastığında asansör sistemi, aracı en uygun olan yere park etmesini sağlayacak. Vatandaş aracını geri almak istediğinde kart vasıtasıyla asansörle kendisine gelmesini sağlayacak. İnşallah Çarşamba ilçemizin Doğu Yakası'nda çok önemli bir otopark sorununa çözüm üretecek olan otoparkımız en geç 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açılacak" dedi. - SAMSUN

Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor

Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor

Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor

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Haber: Çarşamba'nın otopark sorunu çözülüyor - Haberler
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