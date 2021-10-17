Çarşamba'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İzzet Ayyıldız'ın kullandığı 55 FE 091 plakalı traktör ile Okan Baş idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı Çarşamba Sanayi Sitesi Makasbaşı Camisi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan patpat sürücüsü Okan Baş, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çarşamba'da traktör ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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