Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamiyet Köksal idaresindeki 55 ACE 540 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde Cemil Cihat Aksoy'un kullandığı 52 DP 646 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Cemil Cihat Aksoy, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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