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Çarşamba Belediyesi kültür sanat kursları için kayıtlar başladı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba Belediyesi kültür sanat kursları için kayıtlar başladı

Çarşamba Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat kursları için kayıtlar başladı.

Çarşamba Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat kursları için kayıtlar başladı.

Temel robotik kodlama, zeka oyunları, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, ses eğitimi, bağlama, keman, piyano, gitar, ney, kaval, tiyatro ve drama gibi branşlarda düzenlenen kurslar için 22 Ekim'e kadar Cemil Şensoy Kültür Merkezi'ne kayıt yaptırılabilecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da sosyal ve kültürel faaliyetin desteklendiğini, bu kapsamda gençlerin ve tüm hemşehrilerinin katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kültür sanat kurslarının bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

İlkini 2019 yılında düzenledikleri kurslara Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ara vermek durumunda kaldıklarını belirten Doğan, "Üniversite öğrencilerimiz de kentimize, okullarına döndüler. Onların da hem ilçemizde ilgili oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri hem de yeni yeteneklerini keşfedecekleri yerler ve kurslar açmış oluyoruz. Küçüğünden büyüğüne her yaştan insanımıza kurslarımızın kapıları sonuna kadar açık. Tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak açtığımız kurslarımıza katılabilir. Çarşamba Belediyesi olarak ilçemizde sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz." dedi.

Çarşamba Belediyesi kültür sanat kursları için kayıtlar başladı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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