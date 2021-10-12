ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü U.E.(28), ağır yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.E.'nin kullandığı 59 BB 144 plakalı otomobil, önünde seyreden A.K., yönetimindeki 59 ACB 636 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR, ok gibi saplanan otomobili yaklaşık 100 metre sürüklerken, sürücü U.E., araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan U.E., ambulansla hastaneye sevk edildi.

TIR'ın altına giren otomobil, çağırılan iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.