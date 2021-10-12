ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü U.E.(28), ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü U.E.(28), ağır yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.E.'nin kullandığı 59 BB 144 plakalı otomobil, önünde seyreden A.K., yönetimindeki 59 ACB 636 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR, ok gibi saplanan otomobili yaklaşık 100 metre sürüklerken, sürücü U.E., araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan U.E., ambulansla hastaneye sevk edildi.

TIR'ın altına giren otomobil, çağırılan iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:54:07. #1.12#