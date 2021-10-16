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Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri devrildi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dönüş yapmak üzere olan Ş.D. idaresindeki 06 BF 6966 plakalı lojistik kamyonu ile H.K. yönetimindeki 34 BR 8619 plakalı Isuzu marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen lojistik kamyonunun şoförü Ş.D., aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen kamyonu iki çekici zor kaldırdı

Öte yandan ekipler, devrilen lojistik kamyonunu yoldan kaldırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye sevk edilen çekici yardımıyla kamyon yoldan kaldırılamayınca, bölgeye ikinci bir çekici daha sevk edildi. Kamyonu kaldırma çalışmaları sırasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. İki çekicinin zorlukla kamyonu caddeden kaldırmasının ardından yol, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

Çarpışan iki kamyondan biri devrildi, sürücü sıkışarak yaralandı

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