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Cansuyu Derneği'nden Benin'e yardım

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cansuyu Derneği'nden Benin'e yardım

Cansuyu Derneği, Benin'deki yardım organizasyonu kapsamında bölgede su kuyuları açılışı ve sıcak yemek ile kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Cansuyu Derneği, Benin'deki yardım organizasyonu kapsamında bölgede su kuyuları açılışı ve sıcak yemek ile kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hem bölge insanının temiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çamurlu suyun önüne geçilerek kolera gibi hastalıkların engellenmesi amacıyla Benin'in Adjarra, Dangbo, Avrankou ve Abomey-Calavi bölgelerinde 20 su kuyusu açıldı.

Öte yandan, Collines bölgesindeki 750 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren dernek, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kurban etleri 52 köyde 10 bin muhtaca ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, yardım organizasyonunda bölge insanının mutluluklarına ve dualarına şahit olduklarını belirterek, bağışçıların destekleriyle Benin'deki çalışmaları ve projeleri devam ettireceklerini kaydetti.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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