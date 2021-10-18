Canpolat muhtarlar gününü kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" dedi.

Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Milletimizin gözü, kulağı ve sesi, demokrasinin, seçme ve seçilmenin ilk halkasını teşkil eden "Muhtarlık" teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, bütün muhtarlarımızın gününü kutlarım" şeklinde mesajına başlayan Canpolat, "Hizmetin en iyi şekilde halkımıza ulaşması için devletimizin en önemli kanalı konumunda olan ve var gayretiyle çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunarım. Şehrin en ücra sokağından en kırsalına kadar hizmeti en iyi şekilde götürmeye çalışan muhtarlarımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir köprü görevi görmektedir. Milletin ve devletin temsiliyetini iki taraflı bir sorumlulukla taşıyan muhtarlarımızın bu ağır yükü en iyi şekilde temsil ettiklerine bizzat şahit olmaktayız. Görev, yetki ve sorumluluktan daha fazlasını, gece gündüz demeden fedakarca çalışmayı gerektiren muhtarlık makamı, devletimizin ve milletimizin kucaklaştığı ilk makam olması hesabıyla da büyük önem arz etmektedir. Temsil ettikleri mahallelerde, halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışan muhtarlarımıza, hizmetlerimizin halkımıza ulaşması açısından da biz yerel yönetimlere ön ayak oldukları için müteşekkiriz. Bu vesileyle, görevlerini "halka hizmet, hakka hizmet" bilinciyle icra eden başta Haliliye Belediyesi'nin kıymetli muhtarları olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin bütün muhtarlarının bu özel gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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