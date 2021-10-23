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Çankırı ve Kırıkkale için zirai don uyarısı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı ve Kırıkkale için zirai don uyarısı

Çankırı ve Kırıkkale çevresinde pazartesi gece ve salı sabah saatleri için zirai don uyarısı yapıldı.

KIRIKKALE (AA) - Çankırı ve Kırıkkale çevresinde pazartesi gece ve salı sabah saatleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde soğuk hava ve yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, pazartesi gece ve salı sabah saatlerinde Çankırı ve Kırıkkale çevresindeki zirai don riskinden dolayı tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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