Çankırı Valiliğinden intihar girişimi haberlerine ilişkin açıklama

Çankırı Valiliği, il merkezinde meydana gelen intihar girişimiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan habere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurumlarımız/görevlilerimizin ihmali neticesinde bu üzücü intihar girişimi hadisesinin gerçekleştiği yönündeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberler e konu olayla ilgili genç kızımız ve ailesinin kişisel haklarına halel gelmemesi adına detaylara yer verilememekle birlikte, konuyla ilgili adli/idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup, soruşturma sonucunda Çankırı kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."