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"Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi" tanıtıldı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, Tarihi Çamaşırhane'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki tarihi ve turistik mekanlarda yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Turizmin bacasız bir fabrika, iyi koordine edildiğinde çevreyi kirletmeyen, tam aksine güzelleştiren ekonomi dinamiği olduğunu vurgulayan Yenigürbüz, "Çankırı'ya baktığımızda somut ve somut olmayan kültürel miras varlığında ülkemizin zengin lokalitelerinden birine sahip olduğunu görüyoruz. Bu zenginliğin nedenlerinden belki de en önemlisi yaklaşık bin yıldır Türk yurdu olan, topraklarına düşman ayağı değmemiş bu coğrafyaya Türk mührünün vurulmuş olmasıdır." dedi.

Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanları ile turizm alanında devam eden projeleri anlatan Yenigürbüz, "Çankırı Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerdir. Takdir edilmelidir ki bir şehrin turizmde gelişip kalkınabilmesi için o şehrin tüm dinamiklerinin harekete geçmesi gerekmektedir. Bu anlamda hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hem sivil toplum kuruluşlarına hem de sivil girişimcilerin üzerlerine düşeni yerine getirme sorumluluğu vardır." diye konuştu.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması Projesi' tanıtıldı - Haberler
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