Çankırı'nın "küpecik peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler
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Çankırı'nın "küpecik peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'nın

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "küpecik peyniri" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "küpecik peyniri" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada, yöresel küpecik peynirinin Çankırı Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna tescillettiği altıncı ürün olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bugüne kadar 20 ürün için coğrafi işarete müracaat ettiklerini bildirdi.

Türkiye ve dünyaya farklı lezzetler sunmak için ürünlerini coğrafi işaretle tescillediklerini belirten Esen, "Kooperatifimiz öncülüğünde üretimine de başlayarak dünya damağına katkı sağlamak ve insanların beğenisine sunmak istiyoruz. Çankırılı tüm hanımların ürettikleri ürünleri dünya pazarına pazarlayabilme gayesindeyiz." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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