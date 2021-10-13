Çankırı Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti - Haberler
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Çankırı Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Çankırı Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

ÇANKIRI (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çankırı'da her 4 kişiden 3'ünün 2'nci doz aşısını yaptırdığını belirterek, "İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da da ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını aktaran Koca, "Adıyaman'dan beklenen gelişme. İkinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıktık. Hazır sarıya geçmişken oranı hızla yükseltelim." paylaşımını yaptı.

Bakan Koca bir başka paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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