ÇANKIRI (Habermetre) - Çankırı'da öğrencilere "Afad gönüllülüğü" anlatıldı"Afete Hazırlık Kulübü Üyeleri AFAD Gönüllüsü Oluyor" temasıyla Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerine AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgi verildi. Programda konuşan AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, doğa olayı ile doğal afet arasındaki farka dikkati çekti. Eğitimin en önemli ayaklarından birinin AFAD gönüllük sistemi olduğunu belirten Can şöyle devam etti: "AFAD gönüllülük sistemi bizim 2019'da hayata geçirdiğimiz, henüz 2 yıllık bir sistem. Temel AFAD gönüllüsü eğitim modeli aslında bütün yurttaşlarımızı içine almayı düşündüğümüz bir model. Şu anda 372 bin gönüllüye ulaştık Türkiye genelinde, hedefimiz bu yılın sonuna kadar 500 bine ulaşmak. Bir sonraki yılları da düşündüğümüzde biz milyonlarca vatandaşımızı bu sistemin içine dahil etmek istiyoruz. İkinci modelimiz Destek AFAD gönüllüsünde ise 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Çünkü burada saha eğitimleri ve arazide çalışma ortamı var. Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde AFAD gönüllüleri çalıştılar. Destek eğitimi alan gönüllülerimizi saha çalışmalarına da dahil ediyoruz gönüllülük esasına göre. Oralarda vatandaşımızın hizmetinde çok büyük hayır dualar ve sevgilerle karşılandı arkadaşlarımız. 800'ün üzerinde gönüllümüz görev yaptı Kastamonu ve Sinop'ta. Asker, polis, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları hep beraber kenetlenmiş bir şekilde biz orada o acıları dindirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik ve çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. "Liselerde AFAD gönüllülük sistemini yaymak istediklerini vurgulayan Can şunları kaydetti: "15 yaşını dolduran arkadaşlarımız AFAD gönüllüsü olabiliyor. Destek AFAD gönüllüsü olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Biz liselerden, altyapıdan yetiştirelim Destek AFAD gönüllülerini. Sonuçta yarın onlar da 18 yaşına girecekler. 18 yaşına gelmeden AFAD gönüllülük sistemini tanısınlar, farkındalık oluşsun ve 18 yaşından sonra da Destek AFAD gönüllüsü eğitimlerini alabilirler diyoruz. Bu amaçla da okullarımızda Afete Hazırlık Kulüpleri var. Biz bu Afete Hazırlık Kulübü üyelerini AFAD gönüllüsü yapmayı ve onları AFAD gönüllülük sistemindeki dersleri almalarını sağladıktan sonra arkadaşlarımızın okullarda yakın çevrelerindeki yaş gruplarındaki arkadaşlarına da AFAD gönüllülük sistemini tanıtmalarını, bizim elçilerimiz olmalarını, yeni AFAD gönüllülerini bu sisteme kazandırmak için çalışmalar yapmalarını isteyeceğiz. Bütün amacımız aslında gençlerimizin afet farkındalığını öğrenmiş bir şekilde, burada ne yapacağını bilecek şekilde yetişmiş olmalarını sağlamak. "

