Çankırı'da, lisede 35 öğrenciye Covid-19 aşısı - Haberler
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Çankırı'da, lisede 35 öğrenciye Covid-19 aşısı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel
Çankırı'da, lisede 35 öğrenciye Covid-19 aşısı

ÇANKIRI'da, aşı hakkı tanımlanan ve ailesinin onay verdiği 12 yaş ve üstü 35 lise öğrencisine lisede kurulan stantta Covid-19 aşısı uygulandı.

ÇANKIRI'da, aşı hakkı tanımlanan ve ailesinin onay verdiği 12 yaş ve üstü 35 lise öğrencisine lisede kurulan stantta Covid-19 aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde aşı standı kuruldu. Burada sağlık görevlileri tarafından öğrencilere Covid-19 aşısının önemi anlatıldı. Öğrencilere aşı olarak sadece kendilerini değil ailelerini ve çevrelerini de koruyacakları anlatılırken, daha sağlıklı hayat için aşılarını geciktirmeden yaptırmaları önerildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından aşı hakkı tanımlanan, ailesinin onay verdiği 12 yaş ve üstü 35 lise öğrencisine Covid-19 aşısı uygulandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Son Dakika Haberleri
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