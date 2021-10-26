Çankırı'da eski hükümleler için iş olanağı sağlanacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da eski hükümlülere yönelik iş ve meslek kursları açılmasına yönelik protokol imzalandı.

Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rahmi Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alim Çaycı ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya'nın katımıyla eski hükümlülere yönelik iş, meslek kursları açılması konusunda kurumlar arası iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

İmzalanan protokol ile eski hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimini benimsemelerini sağlamak, topluma tekrar kazandırılmasının amaçlandığı anlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Protokol kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılacak kurslara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla eski hükümlü ve yükümlülerin katılımı sağlanacaktır. Kursiyerlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata göre uygun görülen kurslarda günlük kurs katılım ücreti ödenirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise usta eğitici, kurs öğretmeni ve uygulamalı kurs alanı temini sağlanacaktır. Yükümlülerin talepleri doğrultusunda arıcılık, kültür mantarı, ceviz, alabalık yetiştiriciliği gibi kursların açılması planlanmaktadır. İlk etapta 'Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası' kursu ve 'Sürüyü Yönet Hayatını Yönelt' projesi başlatılacaktır. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek, sertifika ve girişimcilik kurs belgelerinin tamamlayan kişiler kendi işini kurma projelerinin ön koşullarını sağlamış olacaklardır. Nihai olarak eğitim ve desteklerin eşleştirilmesiyle ilimizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ivme kazandırılması, bilgili ve deneyimli sürü yönetimi elemanına duyulan ihtiyacın karşılanması ile eski hükümlü ve yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanmaktadır."

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