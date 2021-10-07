Çankırı'da 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Haberler
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Çankırı'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da

Çankırı'da kaymakamlar ile "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kaymakamlar ile "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları ile 11 ilçe kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı sunumda, ilçelerin öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, gerçekleştirilen projeler, yatırımlar, derslik sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayıları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı sonunda kaymakamların görüş ve önerileri de dinlendi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çankırı'da 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Haberler
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