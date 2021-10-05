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Çankırı'da çeltik hasadı başladı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı illerden Çankırı'da, çeltik hasadına başlandı.

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı illerden Çankırı'da, çeltik hasadına başlandı.

Kızılırmak ilçesi Aşağıalagöz köyünde Vali Abdullah Ayaz'ın katılımıyla, çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi.

Biçerdövere binerek çeltik hasat eden Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'nın Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 3'ünü karşıladığını söyledi.

Çiftçilerin hasadına şahitlik etmek için geldiklerini belirten Ayaz, "Mahsul güzel. Malum buğday, arpada çiftçilerimiz talihsizlik yaşadılar, bir kuraklık oldu. İnşallah burada onun herhangi bir örneğini görmüyoruz. Çiftçimiz üründen, verimden memnun, inşallah güzel bir kazanç elde edecek. Biz de çeltik üretimini geliştirmek için arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Ayaz ile beraberindekiler törenin ardından bölgede damla sulama sistemiyle çeltik üretimi yapan çiftçiyi ve bakliyat fabrikasını ziyaret etti.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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