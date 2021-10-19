Çankaya Kaymakamlığı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - "Haydi Çankaya kan ver hayat kurtar" sloganı ile Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen kampanyaya, kaymakamlık görevlileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Etkinlikte kan veren Çankaya Kaymakamı Sn. Mete Buhara, sosyal sorumluluğun yanı sıra insani bir görev olan kan bağışının hem sağlık hem de kana ihtiyaç duyanlar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sn. Buhara, vatandaşlarımızı düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Etkinliğin gün boyu devam edeceği, isteyenlerin diğer günlerde Güvenpark'taki kan verme noktasından bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

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