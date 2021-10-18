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Çankaya Kaymakamlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Çankaya Kaymakamlığı kan bağışı kampanyası düzenledi

Çankaya Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Haydi Çankaya kan ver hayat kurtar" sloganı ile Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen kampanyaya, kaymakamlık görevlileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte kan veren Çankaya Kaymakamı Mete Buhara, sosyal sorumluluğun yanı sıra insani bir görev olan kan bağışının hem sağlık hem de kana ihtiyaç duyanlar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Buhara, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Etkinliğin gün boyu devam edeceği, isteyenlerin diğer günlerde Güvenpark'taki kan verme noktasından bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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