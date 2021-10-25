ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya'da Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

ANKARA - Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel doğum gününde Çankaya'da anıldı. Çankaya Belediyesi, Aşık Veysel'in adı verilen Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı.

Çankaya Belediyesi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Aşık Veysel'in doğum gününde açtı. Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde açılan yaşam merkezi, engellilerden yaşlılara, çocuklara kadar farklı kesimlere hizmet verecek. Merkezin açılışında sanatçı Ersin Perçin, Aşık Veysel'ün türkülerini seslendirdi. Veysel'i ve merkezi anlatan sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'mızda engelli kardeşlerimizin, engelli komşularımızın çok büyük ihtiyacını karşılayacak. Burada sadece engelli kardeşlerimize, komşularımıza değil, aynı zamanda engelli komşularımızın ailelerine de dersler vereceğiz. Burada onların da çok değişik aktivitelere sahip olmasının önünü açacağız" dedi.

Taşdelen, şöyle devam etti:

"Bu tesiste tek bir amacımız var. Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir yaşama kavuşmaları. Onların hayatın içine girmeleri. Onların günlük hayatta çektiği sıkıntıların bir engel olmaktan çıkarılması ve günlük hayatta yaşama sevinciyle engelsiz bir yaşama kavuşmaları. Bütün amacımız bu. O nedenle Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu eksiği kapatacak ve engelsiz kardeşlerimizin, engelsiz komşularımızın hayat sevincini, yaşam sevincini kazanacakları çok güzel bir yuva olacak."

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Aşık Veysel'in torunu Eda Hür, Aşık Veysel'in akrabaları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli çocuklara ait atölyeler, spor salonları, satranç atölyeleri, 65 yaş üstüne hizmet edecek Bahar Evi ve oyun evi gibi birçok aktivitelerin yapılabileceği imkanlar sunuyor.