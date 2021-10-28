ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARININ İLANI

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak Asıl aday Listeleri Belediyemiz Sınav Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav Sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz (http://www. cankaya. bel. tr/) internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak, ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Atama İşlemleri

Belediyemiz (http://www. cankaya. bel. tr/) internet adresinde 15 Kasım 2021 tarihinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ilişkin duyuru yayımlanacak ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen süre içerisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunacaklardır.

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

Çankaya Belediye Başkanlığı Sınav Kurulu

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