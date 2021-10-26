Cani sürücü köpeği aracın altına alarak sürükledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cani sürücü köpeği aracın altına alarak sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cani sürücü köpeği aracın altına alarak sürükledi

Başkent'te bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını bilinçli bir şekilde sürerek köpeği ezdiği görüntüler pes dedirtti.

ANKARA (İHA) - Başkent'te bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını bilinçli bir şekilde sürerek köpeği ezdiği görüntüler pes dedirtti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Lalabel Mahallesinde bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını sürerek, bilinçli şekilde ezdiği görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. Söz konusu görüntülerde, Lalabel içerisinde yer alan bir tarım arazisinin kenarında duran köpek, araç sürücüsünün üzerine sürmesi ve altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucunda kanlar içerisinde kalıyor.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu görüntüler üzerine Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever'in talimatıyla araç kullanıcısı şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Adli işlemler devam ediyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Scooter süren kadına otomobil çarptı! Otobüsün altına savrulup metrelerce böyle sürüklendi

Scooter süren kadına otomobil çarptı! Otobüsün altına savrulup metrelerce böyle sürüklendi

 Navigasyona uydu, otomobiliyle merdivenlerde asılı kaldı

Navigasyona uydu, otomobiliyle merdivenlerde asılı kaldı

 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? 'Avukatımın aramasıyla uyandım' diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title