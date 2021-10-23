Canan Karatay'ı telefonla dolandırdığı öne sürülen şüpheli Muğla'da aynı suçtan tutuklandı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, A.Ç, M.K. ve İ.A. tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Armutalan Mahallesi'nde 80 yaşındaki İ.C. kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlarını Turgut Özal Caddesi'nde tanımadığı kişiye vermiş, çalışma kapsamında H.D. ve A.Ç, Adana'da yakalanarak Muğla'ya getirilmişti.

Çalışmasını derinleştiren ekipler, F.K.K'nin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aynı yöntemle almak için ilçeye gelen M.K. ve İ.A'yı da suçüstü yakalamıştı.

Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürülmüştü.