CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI - Haberler
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CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ' Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar İlçesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialar olduğu hatırlatıldı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu iddialara ilişkin Fahrettin Altun hakkında 14 Nisan 2020'de açıklama yaptığı anlatıldı. Altun'un avukatı aracılığıyla şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Kaftancıoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

İddianamede şüpheli Kaftancıoğlu tarafından açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraklara göre Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği kaydedildi. Müşteki Altun'un eyleminin suç teşkil ettiği iddiasıyla ihbar üzerine başlatılan soruşturmada yapılaşmanın hukuka uygun olduğuna dair bilirkişi raporuna istinaden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. İddianamede ayrıca söz konusu yapıya ilişkin valilikten gelen ön inceleme raporuna göre da usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı ifade edildi.

EYLEMİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞTI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Kaftancıoğlu'nun söylemlerinin incitici ve tahkir edici söylemler olduğu, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü. İddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Haber: CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI - Haberler
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