CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ' Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar İlçesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialar olduğu hatırlatıldı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu iddialara ilişkin Fahrettin Altun hakkında 14 Nisan 2020'de açıklama yaptığı anlatıldı. Altun'un avukatı aracılığıyla şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Kaftancıoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

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