Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi - Haberler
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi.

Aktaş, bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında şantiye yetkililerden bilgi alıp Afad tarafından hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma yapılan alanı inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

Assos Antik Liman'ın kuzey yönündeki kayalıklarda yağış ve deprem gibi dış etkenlerden dolayı uzun yıllardan beri taşların düştüğünü ve vatandaşların can ve mal güvenlikleri için endişe verici olduğunu ifade eden Vali Aktaş, "Yetkili kurul ve komisyonlar tarafından onaylanarak başlanan Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi, Assos antik kentinin güneyindeki surların dışında kalan kayalık ve sarp bölgelerde herhangi bir antik kalıntılara ve kültür varlığına zarar verilmeden Assos kazısında görev yapan arkeologların denetiminde yürütülmektedir." dedi.

İlhami Aktaş, en kısa sürede bitirilmesi planlanan proje ile kentin tarih ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değerinin artırılacak ve kaya düşmesi engellenerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanacağını sözlerine ekledi.

Aktaş'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Assos Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Caner Bakan eşlik etti.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi - Haberler
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