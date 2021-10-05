ÇANAKKALE - Sinarit avına çıkan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sinarit avı için denize açılan balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Kentte balıkçılık yapan 43 yaşındaki Hakan Karakaş, 6 metrelik teknesiyle sinarit avı için denize açılıp iğnesine kalamar taktığı oltasını suya bıraktı.

Karakaş bir süre sonra ağırlaşan oltasına yaklaşık 2,5 metrelik camgöz cinsi bir köpek balığı takıldığını fark etti.

Hakan Karakaş, teknesinin yanına kadar çektiği köpek balığını oltadan kurtardı.

Balıkçının oltasına köpek balığı takılması diğer meslektaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.