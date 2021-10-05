'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Tekirdağ'da ziyarete açıldı - Haberler
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Tekirdağ'da ziyarete açıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Tekirdağ'da ziyaretçilerle buluştu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Tekirdağ'da ziyaretçilerle buluştu.

Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanda kapılarını açan, içerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze ilgi görüyor.

Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi öğrencileri de müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Savaşı ile ilgili eşya ve görselleri inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da müze hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Çanakkale'yi gidip göremeyenler için müzenin çok anlamlı bir hizmet olduğunu dile getiren Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Müzenin buraya getirilmesi, herkesin Çanakkale ruhunu anlaması açısından çok anlamlı. Bizi ayakta tutan ruhtur, Çanakkale ruhu. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, azmin, kararlılığın çok önemli bir göstergesidir Çanakkale. Müzede 57. Alay ile ilgili ayrı bir bölümün olması da çok güzel olmuş. 57. Alay Gazi Mustafa Kemal tarafından Tekirdağ'da kurulan bir alay. Savaştan sonra herkesin hayatını kaybettiği, bizim için önem arz eden bir alay. Bu ruhu müzede evlatlarımız ve vatandaşlar görecek."

Öğrencilerden Arda Balı da müzeyi gezerken çok duygulandığını ifade ederek, "Çanakkale çok önemli bir destan. Atalarımızın böyle bir destanı yazmış olmasından dolayı gururluyuz. Herkesin gelip burada Çanakkale'yi, orada yaşananları hissetmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Müze yarın da ziyaretçilerini ağırlayacak.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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