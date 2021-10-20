"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bolu'da ziyaretçilere açıldı - Haberler
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bolu'da ziyaretçilere açıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bolu'da ziyaretçilerle buluştu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bolu'da ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Bolu Kent Meydanı'na geldi.

İçerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Çanakkale'yi gidip göremeyenler için hazırlanan mobil müze, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bolu'da ziyaretçilere açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bolu'da ziyaretçilere açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bolu'da ziyaretçilere açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bolu'da ziyaretçilere açıldı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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