Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Panama bayraklı 300 metre boyundaki 'Benitamou' isimli dökme yük gemisi ile Barbados bayraklı 172 metre boyundaki 'BC Vanessa' isimli dökme yük gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Gemi kaptanları durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kazanın meydana geldiği bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait; 'Nazım TUR', 'Kurtarma 4', 'Kurtarma 15' römorkörleri ile 'KEGM-9' ve 'Seren-2' botları sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğine de rastlanmadığı bildirildi. Gemilerin Çanakkale Şevketiye bölgesine çekildiği öğrenildi.

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title