Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Haberler
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 1-17 Ekim tarihleri arasında şehir merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 26 farklı operasyon yaptı. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve bütün maddelere el koyuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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