Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri
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