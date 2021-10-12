Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 14 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri