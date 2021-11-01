Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

ÇANAKKALE'de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Çanakkale ve Lapseki ilçesinde haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 220 kilo bakır tel, 100 metre haber leşme kablosu, 17 kilo haber leşme kablosuna ait alüminyum folyo ve 9 metre elektrik kablosu ele geçirdi.Son bir yıl içerisinde 6 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title